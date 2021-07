Sardegna, Manca (M5s): “Raccolti devastati dalle cavallette. Dichiarare stato calamità” (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – “La lotta alle cavallette in Sardegna procede a rilento e, purtroppo, ha ancora la strada sbarrata a causa dei tempi biblici della Regione”. Questa la denuncia della consigliera regionale del M5s, Desirée Manca. Sul piano di contrasto e prevenzione dell’invasione di cavallette che da due anni si ripete nell’Alto Nuorese, nell’Oristanese e nel Goceano, dove i Raccolti sono stati devastati, la consigliera regionale ha presentato – dopo l’interrogazione dello scorso 19 aprile, rimasta senza risposta, e la mozione del 21 maggio – una nuova interrogazione al presidente Christian ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – “La lotta alleinprocede a rilento e, purtroppo, ha ancora la strada sbarrata a causa dei tempi biblici della Regione”. Questa la denuncia della consigliera regionale del M5s, Desirée. Sul piano di contrasto e prevenzione dell’invasione diche da due anni si ripete nell’Alto Nuorese, nell’Oristanese e nel Goceano, dove isono stati, la consigliera regionale ha presentato – dopo l’interrogazione dello scorso 19 aprile, rimasta senza risposta, e la mozione del 21 maggio – una nuova interrogazione al presidente Christian ...

