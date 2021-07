San Lorenzo da Brindisi, esempio di semplicità e umiltà (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il 21 luglio ricorre la commemorazione di San Lorenzo da Brindisi, sacerdote e dottore della Chiesa. Vestendo il saio dei Cappuccini si impegnerà nella predicazione e nella difesa della Chiesa contro gli infedeli. San Lorenzo da Brindisi, il Cappuccino che predicava tra gli infedeli Giulio Cesare Russo, questo il vero nome di San Lorenzo nato a Brindisi il 22 luglio 1559 dove attualmente sorge la Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Rimasto orfano e trasferitosi a Venezia al cospetto di uno zio sacerdote, seguirà gli studi ecclesiastici maturando fin da subito la vocazione all’Ordine ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il 21 luglio ricorre la commemorazione di Sanda, sacerdote e dottore della Chiesa. Vestendo il saio dei Cappuccini si impegnerà nella predicazione e nella difesa della Chiesa contro gli infedeli. Sanda, il Cappuccino che predicava tra gli infedeli Giulio Cesare Russo, questo il vero nome di Sannato ail 22 luglio 1559 dove attualmente sorge la Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Rimasto orfano e trasferitosi a Venezia al cospetto di uno zio sacerdote, seguirà gli studi ecclesiastici maturando fin da subito la vocazione all’Ordine ...

Advertising

virginiaraggi : Roma è e sarà sempre antifascista. Ho deposto una corona per commemorare il 78° anniversario del bombardamento che… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #19luglio 1943 primo bombardamento a Roma: colpito duramente il quartiere di San Lorenzo.… - BocaJrsOficial : 20’ ST #Boca 1 – San Lorenzo 0 - mludodc : RT @liliaragnar: Non ha mai aperto un libro di Storia in vita sua, evidentemente 19 luglio 1943 le forze alleate bombardarono in particolar… - oglioponews : Pioppo schianta al suolo a San Lorenzo: tre auto restano sotto -