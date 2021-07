Paura a Voghera: un uomo ucciso in piazza da un assessore leghista (Di mercoledì 21 luglio 2021) E’ l’assessore leghista alla Sicurezza Massimo Adriatici l’omicida dell’uomo ucciso, ieri sera, in piazza a Voghera a colpi di pistola (Screen video)Notte di Paura e di sangue, ieri, a Voghera, centro in provincia di Pavia: uno straniero di 39 anni, di origini marocchine, è stato freddato con un colpo di pistola in piazza Meardi, davanti a un bar, al culmine di una lite. L’omicidio, poco dopo le 22 di ieri, come detto, è stato il tragico epilogo di un duro alterco tra la vittima e un uomo residente a ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 luglio 2021) E’ l’alla Sicurezza Massimo Adriatici l’omicida dell’, ieri sera, ina colpi di pistola (Screen video)Notte die di sangue, ieri, a, centro in provincia di Pavia: uno straniero di 39 anni, di origini marocchine, è stato freddato con un colpo di pistola inMeardi, davanti a un bar, al culmine di una lite. L’omicidio, poco dopo le 22 di ieri, come detto, è stato il tragico epilogo di un duro alterco tra la vittima e unresidente a ...

cesarebrogi1 : RT @antonellabarra6: @Brunomgiordano Mi fa paura sapere che queste persone siano in giro armate e per una lite ammazzino. questa è la Lega,… - antonellabarra6 : @Brunomgiordano Mi fa paura sapere che queste persone siano in giro armate e per una lite ammazzino. questa è la Le… - elettrone_jazz : Dilaga la variante delta. Si diffonde a macchia d'olio. La paura fa 90, dalla casalinga di Voghera a Wall Street. R… -