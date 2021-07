Olginate | incendio alla Regina Catene Brucia un macchinario

Advertising

" Unsi è sprigionato oggi pomeriggio da un macchinario in corso di smantellamento all'interno della ditta Regina catene. Il pronto intervento dei vigili del fuoco di Lecco e il ...Vigili del Fuoco in azione oggi, mercoledì 21 luglio, a. Unsi è sprigionato infatti da un macchinario in smantellamento presso la ditta Regina Catene (nelle foto) . Il pronto intervento degli operai addetti al reparto e il tempestivo ...Un incendio si è sprigionato oggi pomeriggio da un macchinario in corso di smantellamento all'interno della ditta Regina catene. Il pronto intervento dei vigili del fuoco di Lecco e il tempestivo arri ...Il pronto intervento degli operai e l’arrivo dell’autopompa ha evitato danni peggiori L’incendio ha riguardato il solo macchinario che è stato portato all’esterno per la bonifica OLGINATE – Intervento ...