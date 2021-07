Non risponde nessuno al numero verde 1500 per green pass: svolta in arrivo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ci sono segnalazioni secondo cui non risponde nessuno al numero verde 1500, utilizzato per ottenere informazioni importanti a proposito del green pass. Per farvela breve, come riportato ad inizio settimana, il numero in questione o risulta sempre occupato, o in alternative abbiamo tempi di attesa davvero insopportabili. Certo, ci sono strumenti alternativi da utilizzare per forzare la ricezione del messaggio, o direttamente quella del codice univoco, indispensabile per ottenere la certificazione verde. Confermato che non ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ci sono segnalazioni secondo cui nonal, utilizzato per ottenere informazioni importanti a proposito del. Per farvela breve, come riportato ad inizio settimana, ilin questione o risulta sempre occupato, o in alternative abbiamo tempi di attesa davvero insopportabili. Certo, ci sono strumenti alternativi da utilizzare per forzare la ricezione del messaggio, o direttamente quella del codice univoco, indispensabile per ottenere la certificazione. Confermato che non ...

