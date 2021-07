Mourinho | mossa a sorpresa | pronto il grande sgarbo all’Inter

Advertising

sportli26181512 : #Roma, #Mourinho aspetta #Xhaka: è braccio di ferro con l'Arsenal: Tiago Pinto non vuole arrivare a 20 miloni e sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho mossa

SerieANews

rivoluzionaria e vincente ", racconta al 'Messaggero' l'ex capitano del Milan. Beppe Signori: ... Tecnici che hanno vinto ": Gattuso avrebbe voluto inserirsi nei vari, Allegri, Sarri , ma ..., Allegri e Sarri? Anche a Spalletti e Inzaghi. In A c'è il top. Dovevo esserci anch'io. Ci ...rivoluzionaria e vincente'.José Mourinho prova lo sgarbo all’Inter. Il nuovo allenatore della Roma non è interessato a un giocatore nerazzurro, ma a un obiettivo di mercato della squadra di Inzaghi. Secondo quanto riportato in ...Dopo Matias Vina, il giocatore designato per sostituire l'infortunato Leonardo Spinazzola, José Mourinho vorrebbe portare alla Roma un altro uruguaiano: Naithan Nandez. La clamorosa indiscrezione arri ...