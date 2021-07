Milano | parte la campagna vaccinale over 60 sui camper attrezzati | ecco dove e quando trovarli

(Di mercoledì 21 luglio 2021)è pronta a vaccinare tutti gli60 . Sono partiti oggi dal municipio 4 iper le vaccinazioni agli60 che ancora non hanno ricevuto il siero anti Covid - 19 . I...

Advertising

WRicciardi : viaggio con Trenitalia da Roma per Milano, ragazzi senza mascherina o con mascherina sotto il mento, nessun control… - Confindustria : ?? Parte il #16luglio da @ConfindustriaFi la prima tappa del viaggio verso #Connext 2021. Connext è il nostro grande… - newsfinanza : Mims, da Milano a Sassari, parte rigenerazione urbana - fisco24_info : Mims, da Milano a Sassari, parte rigenerazione urbana: Selezionati 271 progetti. Fondi ammontano a 3,2 miliardi - bancaditalia : #MilanoHub il centro di innovazione di #Bankitalia è pronto a offrire il sostegno delle proprie competenze a inizia… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano parte

IL GIORNO

I camper faranno il giro di tutti i municipi diper una vaccinazione a tappeto con il siero monodose Johnson & Johnson . Leggi anche > I primi due mezzi attrezzati sono partiti oggi e faranno ...... con Garage Italia che è una componente essenziale nella 'equity story' della società e lacentrale del team, dimostrando la perdurante rilevanza dicome hub globale per l'innovazione e ...Le parole del centrocampista del Milan nel corso di un'intervista rilasciata all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.Da Nord a Sud dell'Italia, dalle grandi città come Roma e Milano a capoluoghi più piccoli come Cuneo e Vercelli, sono 271 i progetti - molti firmati da grandi studi di architettura italiani - ammessi ...