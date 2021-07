“La mano”, nel racconto di Simenon un borghese piccolo piccolo si riprende la sua vita (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dall’immensa mole narrativa dei non-Maigret di Georges Simenon emerge il racconto “La mano (pagg. 172; euro 18; Adelphi)” candidato ad essere una delle ristampe dell’anno. Brentwood (Connecticut), c’è un avvocato che si chiama Donald Dodd che apparentemente possiede tutto: l’amore fervente e non invasivo di Isabel, due figlie carine e diverse che studiano in un buon collegio, amicizie che datano dai tempi del College, come quella con il brillante Ray, consulente di grido a New York. Ray e Mona coppia smart sono ospiti a Brentwood in una coda dell’inverno e Donald li porta con sé ad un party in casa di Harold Ashbridge. Lì accade l’eventus ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dall’immensa mole narrativa dei non-Maigret di Georgesemerge il“La(pagg. 172; euro 18; Adelphi)” candidato ad essere una delle ristampe dell’anno. Brentwood (Connecticut), c’è un avvocato che si chiama Donald Dodd che apparentemente possiede tutto: l’amore fervente e non invasivo di Isabel, due figlie carine e diverse che studiano in un buon collegio, amicizie che datano dai tempi del College, come quella con il brillante Ray, consulente di grido a New York. Ray e Mona coppia smart sono ospiti a Brentwood in una coda dell’inverno e Donald li porta con sé ad un party in casa di Harold Ashbridge. Lì accade l’eventus ...

