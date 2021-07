Il fallo di Chiellini su Saka spopola tra i tatuaggi. Ma c’è chi preferisce Barella in “after” … (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 – La trattenuta di Chiellini all’inglese Saka durante la finale di Euro 2020 vinta dall’Italia sull’Inghilterra è diventata non solo un fenomeno sportivo ma anche di costume. E’ immediatamente diventata oggetto di meme, centinaia di meme, e anche di discussione. E fin qui tutto nella norma. Ma i tatuaggi? … Chiellini – Saka, un tatuaggio virale Un ragazzo – chiaramente italiano – ha scelto infatti di tatuarsi sulla gamba sinistra proprio il fallo di Chiellini sul giovane Saka. Secondo Milano Today, il tatuaggio in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 – La trattenuta diall’inglesedurante la finale di Euro 2020 vinta dall’Italia sull’Inghilterra è diventata non solo un fenomeno sportivo ma anche di costume. E’ immediatamente diventata oggetto di meme, centinaia di meme, e anche di discussione. E fin qui tutto nella norma. Ma i? …, uno virale Un ragazzo – chiaramente italiano – ha scelto infatti di tatuarsi sulla gamba sinistra proprio ildisul giovane. Secondo Milano Today, ilo in ...

