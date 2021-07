Il bavoso e adorabile mastino francese è tornato!

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Atteso reboot omonimo di un piccolo cult degli anni 80, Turner e il Casinaro è da oggi una serie in streaming su Disney+. Dodici episodi dove il poliziotto Scott Turner, all’epoca del film interpretato da Tom Hanks, deve risolvere una serie di omicidi. E, come scatenato aiutante, troviamo un grosso eesemplare di. Serie tv e film da non perdere su Disney+ a luglio guarda le foto ...