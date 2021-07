I genitori si distraggono, bimba su una ciambella trascinata in alto mare dalla corrente (Di mercoledì 21 luglio 2021) . Mamma e papà non si sono accorti che la loro figlioletta, che galleggiava su una ciambella gonfiabile, era stata trascinata dalla corrente del mare al largo della costa di Kelibia, in Tunisia. La piccola è stata poi recuperata dagli uomini della guardia costiera, a 2 chilometri dalla spiaggia. Fortunatamente sta bene. Una distrazione che poteva finire in tragedia per una famiglia tunisina, i cui genitori si sono distratti lasciando labambina sola nel mare. La forte corrente ha infatti portato la piccola, che era su ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 21 luglio 2021) . Mamma e papà non si sono accorti che la loro figlioletta, che galleggiava su unagonfiabile, era statadelal largo della costa di Kelibia, in Tunisia. La piccola è stata poi recuperata dagli uomini della guardia costiera, a 2 chilometrispiaggia. Fortunatamente sta bene. Una distrazione che poteva finire in tragedia per una famiglia tunisina, i cuisi sono distratti lasciando labambina sola nel. La forteha infatti portato la piccola, che era su ...

