Green pass, sì delle Regioni: «Meglio delle chiusure». Ma è battaglia sui colori (Di mercoledì 21 luglio 2021) Al grido «Meglio il Green pass del lockdown», anche i presidenti di Regione leghisti si siedono al tavolo con il governo malgrado le intemerate di Matteo Salvini. Obiettivo arrivare... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 21 luglio 2021) Al grido «ildel lockdown», anche i presidenti di Regione leghisti si siedono al tavolo con il governo malgrado le intemerate di Matteo Salvini. Obiettivo arrivare...

Advertising

CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - borghi_claudio : COVID: IL LEGHISTA BORGHI, “BASTA BUGIE SU EMERGENZA, ECCO DECALOGO ANTI-DELIRIO. NO GREEN PASS” - DiacronicoMurra : RT @Canone_Inverso_: Giurista torinese guida la rivolta contro il #greepass ?????? - GiusyIannelli4 : @MikeOpOp @ELEONORACASSAN9 @Libero_official L’ignorante sarei io?A me la cosa non tocca minimamente,tu invece sei c… -