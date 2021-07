Green Pass, il Governo studia il provvedimento per renderlo obbligatorio (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Governo sta lavorando su un nuovo decreto per inserire nuove misure in grado di fronteggiare l’eventuale quarta ondata del Covid. Negli ultimi giorni sono emerse le distanze non solo tra Regioni e Governo – in particolare sui criteri che determineranno il Passaggio da un colore all’altro – ma anche all’interno della stessa maggioranza che ha fatto slittare a domani il Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto approvare il provvedimento. Al suo interno troverà sicuramente spazio il nuovo regolamento sull’utilizzo del Green Pass, lo strumento scelto per tentare di arginare ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Ilsta lavorando su un nuovo decreto per inserire nuove misure in grado di fronteggiare l’eventuale quarta ondata del Covid. Negli ultimi giorni sono emerse le distanze non solo tra Regioni e– in particolare sui criteri che determineranno ilaggio da un colore all’altro – ma anche all’interno della stessa maggioranza che ha fatto slittare a domani il Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto approvare il. Al suo interno troverà sicuramente spazio il nuovo regolamento sull’utilizzo del, lo strumento scelto per tentare di arginare ...

