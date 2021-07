(Di mercoledì 21 luglio 2021) O è un bugiardo o non è un. Ogni riferimento a Giuseppeè puravoluto. Era solo l’altro ieri quando, reduce dall’incontro con Draghi a Palazzo Chigi, ha diffuso una torrenziale dichiarazione tutta improntata ad amore eterno e imperituro rispetto per il premier. I due si erano visti per fare il punto sulla, teme che vede i 5Stelle arroccati a difesa della legge Bonafede sulla prescrizione, ora modificata dagli emendamenti del ddl Cartabia. «Saremo collaborativi»,assicurato. Per tutta risposta, i pentastellati, di cui sarebbe il capo, hanno scaricato circa mille ...

Advertising

davidefaraone : Sono circa 1000 gli emendamenti alla riforma del processo penale che il M5S ha depositato in commissione giustizia… - marcodimaio : L’approccio “costruttivo” annunciato dall’aspirante leader grillino #Conte sulla giustizia, si misura dal numero di… - ilriformista : 'La riforma va fatta, ce lo chiede la Costituzione e l'Europa'. Poi l'attacco ai predecessori: 'A Napoli cosa è suc… - SecolodItalia1 : Giustizia, Conte o mente o non è un leader. Aveva promesso di collaborare, ma i 5S fanno il contrario… - dario_croce : RT @AugustoMinzolin: Conte e Letta hanno una formidabile vocazione al suicidio politico o al suicidio assistito su temi con la giustizia, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Conte

Pacato ma altrettanto deciso è anche il titolo di un articolo comparso su La Stampa intitolato: "Disgelo sullatra Draghi e. Ma l'impianto della riforma non cambia". Stesso messaggio ...... una sorta di "scambio" dove il M5s dioffre l'ok alla Riforma dellae in cambio mantiene la propria battaglia "di bandiera". Restano però diversi punti oscuri, come hanno evidenziato ...Il Movimento ne ha depositati 916 in commissione alla Camera. Gratteri: con questo testo il 50% dei processi improcedibili in appello. "Lo status ...La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha detto che una commissione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (il DAP, uno dei quattro ...