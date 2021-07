Giustizia: Anm contro riforma prescrizione. I magistrati vogliono continuare a comandare (Di mercoledì 21 luglio 2021) I magistrati insistono e si schierano contro ogni riforma che metta in discussione i loro privilegi e il loro modo di lavorare. L'Anm sferra un duro attacco alla prescrizione riformata dal governo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Iinsistono e si schieranoogniche metta in discussione i loro privilegi e il loro modo di lavorare. L'Anm sferra un duro attacco allata dal governo L'articolo proviene da Firenze Post.

