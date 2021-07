Forti piogge in Henan, colpite più di 144.660 persone. Immagini devastanti nei video dalla Cina (Di mercoledì 21 luglio 2021) Gravi inondazioni e piena allerta nella provincia centrale cinese di Henan che si trova nel livello di allerta 2. Le Immagini descrivono la devastazione portata non solo nelle strade ma anche nei campi. Anche le stazioni della metropolitana sono state sommerse, tanto che in una vasta area della provincia le autorità hanno registrato 40 cm di pioggia. Duramente colpita la città di Zhengzhou, dove tutta la metropolitana della città è stata costretta alla chiusura: nelle scorse ore, infatti, a causa degli allagamenti, sono morte 12 persone. piogge paralizzano la provincia cinese Le piogge hanno ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Gravi inondazioni e piena allerta nella provincia centrale cinese diche si trova nel livello di allerta 2. Ledescrivono la devastazione portata non solo nelle strade ma anche nei campi. Anche le stazioni della metropolitana sono state sommerse, tanto che in una vasta area della provincia le autorità hanno registrato 40 cm di pioggia. Duramente colpita la città di Zhengzhou, dove tutta la metropolitana della città è stata costretta alla chiusura: nelle scorse ore, infatti, a causa degli allagamenti, sono morte 12paralizzano la provincia cinese Lehanno ...

