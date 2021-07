Elisabetta Canalis torna alla conduzione dopo 7 anni con Vite da Copertina (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un ritorno in tv che era atteso da anni, quello di Elisabetta Canalis, che ora si prepara a sorprendere il pubblico con la conduzione completamente rinnovata di Vite da Copertina. Lo show è in onda dal 1° settembre 2021 su Tv8 ma le riprese sono già iniziate. La showgirl sarda raccoglie il testimone di Rosanna Cancellieri e assicura un programma con un taglio rinnovato. D’altronde, erano questi gli intenti di Sky per la settima edizione della trasmissione, per la quale ha scelto di puntare su un ingaggio particolare che assicurasse freschezza e professionalità al contempo. Sentita da ... Leggi su dilei (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un ritorno in tv che era atteso da, quello di, che ora si prepara a sorprendere il pubblico con lacompletamente rinnovata dida. Lo show è in onda dal 1° settembre 2021 su Tv8 ma le riprese sono già iniziate. La showgirl sarda raccoglie il testimone di Rosanna Cancellieri e assicura un programma con un taglio rinnovato. D’altronde, erano questi gli intenti di Sky per la settima edizione della trasmissione, per la quale ha scelto di puntare su un ingaggio particolare che assicurasse freschezza e professionalità al contempo. Sentita da ...

