Covid | anestesisti | “Vicini a inizio quarta ondata | ma sarà diversa”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) “Ci troviamo anche in Italia di fronte al piede iniziale di una” della pandemia da19. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazionerianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac), commentando l’aumento dei casi. “Oggi in terapia intensiva c’è un drastico calo delle fasce d’età più anziani, grazie ai vaccini – evidenzia – Infatti oltre l’85% di chi sviluppa una malattia grave e rischia di andare in rianimazione è non vaccinato o ha fatto una sola dose a breve distanza dal contagio”. Quest’ultima “...

Adnkronos

Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi - Emac), commentando l'aumento dei casi. "Oggi in terapia intensiva c'è un drastico calo delle fasce d'età più anziani, grazie ai vaccini – evidenzia – Infatti oltre l'85% di chi sviluppa una malattia grave e rischia di andare in rianimazione è non vaccinato o ha fatto una sola dose a breve distanza dal contagio".