Corriere: in Serie A mancano i numeri 9, Lukaku è un’eccezione, Osimhen può diventare devastante (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Un tempo i centravanti li avevamo noi, tutti i migliori del mondo. Italiani e stranieri, ma comunque nel pieno della carriera e delle forze: la Serie A era il cuore del gol”. Lo scrive, sul Corriere della Sera, Stefano Agresti, risalendo a vent’anni fa e snocciolando i nomi: Trezeguet, Salas, Batistuta e Montella, Vieri e Ronaldo, Crespo e Simone Inzaghi, Filippo Inzaghi. Ricchezza ormai svanita. Tranne per due parziali eccezioni: Inter e Napoli. “Cos’è rimasto oggi di tanta ricchezza? Quasi niente. Giusto l’Inter può vantarsi di avere due centravanti di quello spessore e nel fiore degli anni: Lukaku e Lautaro Martinez. E un numero 9 che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Un tempo i centravanti li avevamo noi, tutti i migliori del mondo. Italiani e stranieri, ma comunque nel pieno della carriera e delle forze: laA era il cuore del gol”. Lo scrive, suldella Sera, Stefano Agresti, risalendo a vent’anni fa e snocciolando i nomi: Trezeguet, Salas, Batistuta e Montella, Vieri e Ronaldo, Crespo e Simone Inzaghi, Filippo Inzaghi. Ricchezza ormai svanita. Tranne per due parziali eccezioni: Inter e Napoli. “Cos’è rimasto oggi di tanta ricchezza? Quasi niente. Giusto l’Inter può vantarsi di avere due centravanti di quello spessore e nel fiore degli anni:e Lautaro Martinez. E un numero 9 che ...

Advertising

dellorco85 : Della serie 'se avesse voluto vederci volare, ci avrebbe messo le ali e due motori da aeroplano'. Insomma per la Le… - napolista : Un tempo avevamo noi i migliori centravanti, oggi non è rimasto quasi nulla. A parte Inter e Napoli, il resto del p… - Fabio_DAmico50 : @riotta @Corriere @Google In Italia basta dare del menagramo a chi solleva serie discussioni su temi come terremoti… - Arriba75006098 : @Corriere Bene adesso occupiamoci delle cose serie - Italia_Notizie : Arbitri: Calvarese si dimette per motivi personali e di lavoro. Juventus-Inter l’ultima partita che ha diretto -