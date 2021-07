Call of Duty Warzone perde il pro player Lomba: 'Complimenti Activision, il gioco è rovinato' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Activision sta cercando di scovare e bannare i cheater che piagano Call of Duty Warzone da tempo ormai, con molti giocatori che si lamentano per lo stato delle partite che vengono quasi sempre rovinate da chi imbroglia. Tuttavia per alcuni la misura è colma: tra questi troviamo il pro player Lomba, giocatore e streamer italiano del team Fnatic, il quale attraverso un video ha deciso di lasciare Warzone, proprio a causa della situazione con i cheater. "Complimenti Activision, state rovinando un gioco. Anzi, l'avete già ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 luglio 2021)sta cercando di scovare e bannare i cheater che piaganoofda tempo ormai, con molti giocatori che si lamentano per lo stato delle partite che vengono quasi sempre rovinate da chi imbroglia. Tuttavia per alcuni la misura è colma: tra questi troviamo il pro, giocatore e streamer italiano del team Fnatic, il quale attraverso un video ha deciso di lasciare, proprio a causa della situazione con i cheater. ", state rovinando un. Anzi, l'avete già ...

