Caldo record, bimbo di due anni si ustiona i piedini sul pavimento. La mamma pubblica la foto choc (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'ondata di Caldo afoso può provocare danni, a volte anche profondi. A lanciare l'allarme è l'infermiera Natasha Trevethan , di Plymouth (Inghilterra) che ha pubblicato delle foto scioccanti dei piedi ...

