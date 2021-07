Calcio | de Vrij | ' bello ritrovare Inzaghi | vogliamo rivincere lo scudetto'

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. - (Adnkronos) - "È stato molto, alla Lazio ho lavorato bene con lui e sono contento. Ha tanto da darci, è un allenatore preparato e siamo a disposizione per dare il massimo". Lo dice il difensore dell'Inter Stefan deai microfoni di Sky Sport. "Dobbiamo confermare losul campo e non vediamo l'ora di farlo. Abbiamo tanta fiducia. Siamo una squadra forte perché abbiamo vinto il titolo. Dobbiamo essere consapevoli di questa cosa", aggiunge il 29enne olandese.

Così Stefan De, difensore dell'Inter, intervistato da Sky Sport, parlando del neo tecnico dei nerazzurri. " Con lui c'è un'atmosfera bella, tutti si mettono a disposizione per dare il massimo - ...... è un grande lavoratore, uno che capisce veramente die che regala un'identità precisa alle ... l'eleganza di De, o la maturità di Bastoni? 'A me fa impazzire la concretezza, il carattere, l'...Roma, 21 lug. – (Adnkronos) – “È stato molto bello ritrovare Inzaghi, alla Lazio ho lavorato bene con lui e sono contento. Ha tanto da darci, è un allenatore preparato e siamo a disposizione per dare ...Con la doppietta di Mulattieri e le reti di Brozovic e dell'ex Milan i nerazzurri hanno liquidato la Pro Vercelli con un netto 4-0 ...