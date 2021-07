Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Secondo la mitologia biblica, durante il diluvio universale, l’arca di Noè si incagliò sulla cima del monte dalle parti dell’Armenia; da allora il monte è diventato simbolo di salvezza, intesa come ultimo appiglio disperato di fronte alla rovina. E’ proprio in questa dimensione estrema che la poetessa Louise Glück vuole calare il lettore intitolando appunto la terza delle raccolte tradotte in Italia dal Saggiatore in seguito alla vittoria del Nobel da parte dell’autrice. Dopo il titolo biblico, il libro mostra immediatamente la ricchezza delle sue suggestioni antiche combinando la tradizione ebraica a quella greca, attraverso la prima poesia, intitolata Parodos, ossia l’ingresso del coro ...