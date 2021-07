Advertising

motosprint : Andreozzi e Delbianco wild card nella Pirelli Cup a Misano -

Ultime Notizie dalla rete : Andreozzi Delbianco

Motosprint.it

Nella Pirelli Cup 1000, infatti, correranno i due piloti del DMR Racing impegnati quest'anno nel CIV Superbike, ovvero Alessandroed Alessandro. Dopo lo sfortunato weekend del ...In top ten anche, Santoro, Ferroni e Gabellini, mentre chiude in dodicesima posizione un dolorante Alessandro, che stringe i denti nonostante l'infortunio alla gamba. SBK ...I due portacolori del team DMR Racing correranno nel contesto della Coppa Italia questo fine settimana, per arrivare pronti alla tappa del CIV Superbike sul medesimo tracciato ...SBK: Lorenzo Zanetti conquista la vittoria in Gara 2 del CIV SBK a Imola, condizionata da cadute, gocce di pioggia e una bandiera rossa. 2° Michele Pirro. Gabriele Ruiu (BMW) centra in pieno Luca Vita ...