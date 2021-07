Zola: "Il Napoli può lottare per lo scudetto. Se Koulibaly resta la squadra è ottima" (Di martedì 20 luglio 2021) Alla Gazzetta dello Sport: "Osimhen è perfetto per Spalletti, attacca gli spazi con i tempi giusti, e Insigne ha il calcio nel Dna" La Gazzetta dello Sport intervista Gianfranco Zola. Dice di aspettarsi un campionato molto aperto, dato che tra le grandi squadre di Serie A c'è molto equilibrio. Per lui in pole per lo scudetto continua ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 luglio 2021) Alla Gazzetta dello Sport: "Osimhen è perfetto per Spalletti, attacca gli spazi con i tempi giusti, e Insigne ha il calcio nel Dna" La Gazzetta dello Sport intervista Gianfranco. Dice di aspettarsi un campionato molto aperto, dato che tra le grandi squadre di Serie A c'è molto equilibrio. Per lui in pole per locontinua ...

