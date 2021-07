Windsurf | Black Dolphin | Giornada Marino sul podio a Torbole

(Di martedì 20 luglio 2021): Giordanasul, terza nella categoria CH4 al Campionato Nazionale Techno 293. Torna dai Campionati Nazionali della classe Techno 293 (Classe Olimpica Giovanile) dicon un bronzo al collo Giordana. La giovane atleta dell’ASD, che ha partecipato alle regate valide anche per la Coppa Italia

La squadraTribe'sDolphin, composta da nove atleti, è partita per la terza tappa della Coppa Italia e ai Campionati Nazionali della classe Techno 293 (Classe Olimpica Giovanile) in programma da ...Gli atleti, insieme ad altri quindici protagonisti, si allenano quotidianamente nelle acque di Arco Felice - Lucrino, presso la nuova sede dell' ASDDolphin avuta in concessione dal Comune di Pozzuoli e inaugurata lo scorso autunno. La pratica è stata appoggiata dall'assessore al demanio Roberto Gerundo e avallata dalla giunta comunale di ...Torna dai Campionati Nazionali della classe Techno 293 (Classe Olimpica Giovanile) di Torbole con un bronzo al collo Giordana Marino ...Giordana Marino terza nella categoria CH4 al Campionato Nazionale Techno 293, miglior risultato della V Zona FIV Napoli-Torna dai Campionati Nazionali della classe Techno 293 (Classe Olimpica Giovanil ...