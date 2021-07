Variante Epsilon | che cosa sappiamo finora

(Di martedì 20 luglio 2021) LaCovid B.1.427/B.1.429, denominata, è stata identificata per la prima volta in California, negli Stati Uniti, all'inizio del 2021 e “battezzata” a marzo

Si inizia a parlare di, poco diffusa ma capace di infettare i vaccinati e chi aveva già preso il Covid una prima volta. Due casi sono stati individuati a Pescara. E' stata tracciata ...Cos'è laLa"aggira" il vaccino In pericolo anche chi si è già ammalato Quante varianti ci sono in Italia Cos'è laL'articolo di Science "SARS - CoV - 2 ...La variante Covid B.1.427/B.1.429, denominata Epsilon, è stata identificata per la prima volta in California, negli Stati Uniti, all'inizio del 2021 e “battezzata” a marzo ...Dopo la variante Delta, ormai diffusa in un centinaio di Paesi, la Epsilon si presenta con un bagaglio di mutazioni che l'ha fatta entrare nel gruppo delle varianti del virus SarsCoV2 che destano preo ...