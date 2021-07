Vacanze green: una settimana in Lapponia svedese (Di martedì 20 luglio 2021) Se vi piacciono i viaggi in mezzo alla natura, se vi manca quella meraviglia che si prova davanti a paesaggi spettacolari, l’adrenalina alla vista di un animale in libertà, la soddisfazione nel mettere piede in un luogo sconfinato, dove non c’è nessun altro, è il momento di organizzare un viaggio nella Lapponia Svedese: la regione a nord ovest del Paese piena foreste, montagne, tundra, arcipelaghi, fiumi e migliaia di laghi. È una tra le zone più incontaminate della Svezia, tra le meno abitate (appena 320 mila abitanti per 115 mila km2) ma è anche tra le mete meno note perché il turismo di massa non è ancora arrivato. Specie nella parte orientale, l’Heart of Lapland, al confine della Finlandia: è segnato dal fiume Torne, che divide la città svedese Haparanda dalla finlandese Tornio, che hanno lo stesso municipio ma due fusi orari diversi. Leggi su vanityfair (Di martedì 20 luglio 2021) Se vi piacciono i viaggi in mezzo alla natura, se vi manca quella meraviglia che si prova davanti a paesaggi spettacolari, l’adrenalina alla vista di un animale in libertà, la soddisfazione nel mettere piede in un luogo sconfinato, dove non c’è nessun altro, è il momento di organizzare un viaggio nella Lapponia Svedese: la regione a nord ovest del Paese piena foreste, montagne, tundra, arcipelaghi, fiumi e migliaia di laghi. È una tra le zone più incontaminate della Svezia, tra le meno abitate (appena 320 mila abitanti per 115 mila km2) ma è anche tra le mete meno note perché il turismo di massa non è ancora arrivato. Specie nella parte orientale, l’Heart of Lapland, al confine della Finlandia: è segnato dal fiume Torne, che divide la città svedese Haparanda dalla finlandese Tornio, che hanno lo stesso municipio ma due fusi orari diversi.

