Ultime Notizie Roma del 20-07-2021 ore 09:10 Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio si lavora per la partenza del prossimo anno scolastico in sicurezza ma per il momento manca l'intesa sull'obbligatorietà del vaccino anti covid per il personale scolastico favorevole al Partito Democratico contraria alla Lega intanto Metà della popolazione italiana ha completato il ciclo di vaccinazione dall'Unione Europea si è fatto notare che le dosi distribuite permettono di raggiungere al 70% entro la fine di luglio ma occorre che gli stati continuino a somministrare velocemente i vaccini Appena arrivano si attende la revisione dei criteri con i quali si decidono eventuali ...

