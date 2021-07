Ufficiale | Daniele Dessena è un nuovo giocatore dell’Entella

(Di martedì 20 luglio 2021) La Virtus Entella, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver ingaggiato, centrocampista che ha a lungo militato in Serie A. Ecco la nota del club di Chiavari: “La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore(centrocampista nato a Parma 10 maggio 1987) che può vantare ben 331 presenze in serie A. Aun caloroso benvenuto da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella”.è ...

GENOVA - Nuova avventura per Daniele Dessena, che a 34 anni non si ferma e ricomincia con la Virtus Entella di mister Gennaro Volpe. Come comunicato dal sito ufficiale del club, Dessena arriva a titol ...