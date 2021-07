Svelato in diretta il futuro di Di Lorenzo (Di martedì 20 luglio 2021) Nel corso di "Calciomercato - L'originale" in onda su Sky Sport, ha Fabrizio Romano sulla possibile partenza di Di Lorenzo: "Di Lorenzo resta a Napoli, ha rinnovato il suo contratto per altri 5 anni e la sua avventura in azzurro continua" Leggi su spazionapoli (Di martedì 20 luglio 2021) Nel corso di "Calciomercato - L'originale" in onda su Sky Sport, ha Fabrizio Romano sulla possibile partenza di Di: "Diresta a Napoli, ha rinnovato il suo contratto per altri 5 anni e la sua avventura in azzurro continua"

Advertising

gilnar76 : Svelato in diretta il futuro di Di Lorenzo #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - Spazio_Napoli : Svelato in diretta il futuro di Di Lorenzo - Renato88230204 : @palotraversa Si, è per questo. Sul pulmann ha voluto fare una diretta. È caduta la connessione e si è visto il num… - ansacalciosport : Svelato prototipo vetture 2022, Domenicali 'più spettacolo'. Diretta on line, tante novità su aerodinamica e pneuma… - SocialArtistOF2 : Svelato il cast di #APEROLwithHEROES2021 che si terrà venerdì 17 e sabato 18 settembre 2021 all’Arena di Verona e i… -