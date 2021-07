Susanna Artero ex moglie Nicola Pietrangeli | il suo grande rimpianto

Leggi su youmovies

(Di martedì 20 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.exè stata al suo fianco per tanti anni, scopriamo ilrammarico. Si torna a parlare di sport e nello specifico delle parole dell’ex campioneche ha detto la sua sulla mancata partecipazione a Tokyo di Matteo Berretini, dopo la sua finale. “Spero che non sia come