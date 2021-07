Advertising

Gazzetta_it : Striscione degli ultrà contro Hysaj: 'Verme, la Lazio è fascista' - fanpage : “Hysaj verme, la Lazio è fascista”. Lo striscione contro il difensore finito nel mirino della contestazione per ave… - RealSpawn77 : @marcomempi @fabiovalenza @radiosei Madonna ci hanno massacrato con la storia degli arcobaleni e del BLM. Adesso qu… - lupettorosso76 : RT @fanpage: “Hysaj verme, la Lazio è fascista”. Lo striscione contro il difensore finito nel mirino della contestazione per aver cantato B… - bonhomme69 : RT @ANPIRomaPosti: ??POST MUTO ?? Caso 'Bella Ciao', striscione choc degli ultras a Roma: 'Hysaj verme, la Lazio è fascista!' -

Ultime Notizie dalla rete : Striscione degli

Non si placa l'iraultras contro Elseid Hysaj , 'reo' di aver cantato ' Bella Ciao ' nel ritiro della Lazio . Esposto in serata unosu un ponte della capitale con su scritto: 'Hysaj verme. La Lazio è ..."Hysaj verme, la Lazio è fascista". Firmato: Ultras Lazio, con tanto di fascio littorio stilizzato a corredo. E' loesposto sul ponte di Corso Francia a Roma. Nel mirino c'è il calciatore dei biancocelesti, Elseid Hysaj, finito da due giorno nel mirino per aver cantato, durante una cena in ritiro, "Bella ...Ancora insulti per Elsejd Hysaj, il nuovo difensore della Lazio “reo” di aver cantato “Bella Ciao” nel ritiro della squadra biancoceleste i cui tifosi più accesi sono – notoriamente – di estrema destr ...Non si placa l'ira degli ultras contro Elseid Hysaj, "reo" di aver cantato «Bella Ciao» nel ritiro della Lazio. Esposto in serata uno striscione su un ponte ...