Spettacolo sotto choc | è morta a soli 22 anni

Una drammatica fine quella Júlia Hennessy Cayuela. L'influencer, seguita da 332mila utenti, è morta dopo un incidente in moto insieme al marito. Poco prima la 22enne aveva postato la foto mentre era in viaggio con Daniel ora in condizioni critiche) nei pressi di San Paolo, in Brasile. "La vita è breve, siate folli – io, te, dio e la strada. I tuoi sogni sono i miei", recita il messaggio a corredo dello scatto. L'influencer brasiliana Júlia Hennessy Cayuela è morta a soli 22 anni.

