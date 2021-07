Sedativi e droga, caccia al pusher di De Rienzo (Di martedì 20 luglio 2021) E' caccia allo spacciatore che avrebbe fornito la dose letale all'attore Libero De Rienzo. A tre giorni dalla sua morte fra le poche certezze, c'è quella polvere chiara trovata nell'appartamento assieme a mozziconi di sigaretta, tracce di uno spinello, forti Sedativi. Gli investigatori, mentre attendono il via libera dei pm Nunzia d'Elia e Francesco Minisci per avviare definitamente le indagini, avrebbero disposto l'acquisizione di alcune telecamere della zona per studiare i movimenti della vittima fin da mercoledì pomeriggio, quando il protagonista di "Fortapàsc" posta su Instagram la foto del posacenere sequestrato, fino alla sera stessa ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 20 luglio 2021) E'allo spacciatore che avrebbe fornito la dose letale all'attore Libero De. A tre giorni dalla sua morte fra le poche certezze, c'è quella polvere chiara trovata nell'appartamento assieme a mozziconi di sigaretta, tracce di uno spinello, forti. Gli investigatori, mentre attendono il via libera dei pm Nunzia d'Elia e Francesco Minisci per avviare definitamente le indagini, avrebbero disposto l'acquisizione di alcune telecamere della zona per studiare i movimenti della vittima fin da mercoledì pomeriggio, quando il protagonista di "Fortapàsc" posta su Instagram la foto del posacenere sequestrato, fino alla sera stessa ...

