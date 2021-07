(Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 1 minuto– Ancora degrado nei cimiteri napoletani. Stavolta finisce sotto accusa, ildeldella Doganella. Come segnalato da unal Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, uno dei monumenti funerari delsarebbe danneggiato dallo scorso mese di maggio lasciando scoperto ed inil telo che copre ed avvolge i. “Questo monumento, il numero 1060, si trova così da maggio, lo so bene perché è vicino alla lapide di mia nonna che vengo ...

Advertising

anteprima24 : ** Resti mortali in bella vista nel 'cimitero del pianto' di ##Napoli: la #Denuncia di un cittadino **… - Mirko04129539 : @Paulusxt @AlvisiConci Studiare la storia dovrebbe avere proprio quel significato: evitare di ripetere gli errori g… - IdaFava : RT @mariobianchi18: Il #16luglio 1228 #SanFrancesco è canonizzato da Gregorio IX, a soli 2 anni dalla morte. Subito dopo il papa ordina che… - mariobianchi18 : Il #16luglio 1228 #SanFrancesco è canonizzato da Gregorio IX, a soli 2 anni dalla morte. Subito dopo il papa ordina… - SerFiss : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #16luglio 1228 Papa Gregorio IX canonizza Francesco d'Assisi,a soli due anni dalla morte. Dopo la cano… -

Ultime Notizie dalla rete : Resti mortali

anteprima24.it

In tutto questo, i cristiani libanesi proprio domenica 18 giugno hanno fatto memoria del santo taumaturgo Charbel Makhluf (1828 - 1898), monaco dell'Ordine libanese maronita, i cuisono ...In tutto questo, i cristiani libanesi proprio domenica 18 giugno hanno fatto memoria del santo taumaturgo Charbel Makhluf (1828 - 1898), monaco dell'Ordine libanese maronita, i cuisono ...Resti mortali in bella vista e monumento danneggiato a rischio crollo da due mesi nel Cimitero del Pianto di Napoli. La denuncia di un cittadino.Presentata oggi alla Camera la Relazione annuale INAIL 2020: su InSic i dati sull'andamento infortuni e malattie professionali e non solo ...