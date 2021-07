“Non posso più farlo”. Stefania Orlando, sui social i vip raccontano anche questo… (Di martedì 20 luglio 2021) Una bella serata divertente e poi un pessimo risveglio. Per Stefania Orlando le ultime ore sono state come salire e scendere sulle montagne russe. Prima l’aperitivo con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ex coinquilini della casa del GF Vip con cui è rimasta in ottimi rapporti. Poi il concerto a Roma di Piero Pelù per uno show super. In mezzo anche una giornata al mare, come testimonia uno dei suoi ultimi post. Post che recita: “Perché poi basta poco per essere felici, buongiorno ?”. Tutto naturalmente è stato ripreso con un video da Stefania che ha condiviso una story. La Queen scherza con Giulia e Pierpaolo dicendo: ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 luglio 2021) Una bella serata divertente e poi un pessimo risveglio. Perle ultime ore sono state come salire e scendere sulle montagne russe. Prima l’aperitivo con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ex coinquilini della casa del GF Vip con cui è rimasta in ottimi rapporti. Poi il concerto a Roma di Piero Pelù per uno show super. In mezzouna giornata al mare, come testimonia uno dei suoi ultimi post. Post che recita: “Perché poi basta poco per essere felici, buongiorno ?”. Tutto naturalmente è stato ripreso con un video dache ha condiviso una story. La Queen scherza con Giulia e Pierpaolo dicendo: ...

