“Non è giusto”. Cinema in lutto, il discusso attore morto a 29 anni. Un incidente in moto (Di martedì 20 luglio 2021) “È difficile accettare la notizia della sua morte e difficile credere non sia più tra noi. È stato uno dei migliori. Era così gentile che pensa prima agli altri piuttosto che a se stesso. Possa Dio dare riposo alla sua anima… ne abbiamo persa una buona”. Questo è uno dei messaggi lasciati su Twitter dopo la morte dell’attore. Aveva 29 anni ed è scomparso a seguito di un incidente stradale mentre percorreva la superstrada 101 a Encino, in California. Tantissimi i messaggi sui social, da amici e colleghi, sconvolti per la prematura scomparsa del giovane attore. “Questo è straziante. Dio, spero che non sia vero. Questo è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 luglio 2021) “È difficile accettare la notizia della sua morte e difficile credere non sia più tra noi. È stato uno dei migliori. Era così gentile che pensa prima agli altri piuttosto che a se stesso. Possa Dio dare riposo alla sua anima… ne abbiamo persa una buona”. Questo è uno dei messaggi lasciati su Twitter dopo la morte dell’. Aveva 29ed è scomparso a seguito di unstradale mentre percorreva la superstrada 101 a Encino, in California. Tantissimi i messaggi sui social, da amici e colleghi, sconvolti per la prematura scomparsa del giovane. “Questo è straziante. Dio, spero che non sia vero. Questo è ...

Advertising

Ettore_Rosato : Non si capisce come certa destra pensa di sconfiggere virus: chiusure impensabili (giusto), mascherine illiberali,… - CarloCalenda : Veramente ho risposto. Mi hai chiesto come ho fatto a fare campagna elettorale e a svolgere il mio mandato e ti spi… - amnestyitalia : Oggi #18luglio 1918 nacque #NelsonMandela. Mandela ha dimostrato al mondo che con il coraggio e la determinazione s… - bemygee : RT @berlemily: ogni anno penso che il successivo sarà più sopportabile, che non farà male per sempre e ogni anno mi sbaglio. ci manchi ches… - discordoconme : RT @CarloCalenda: Veramente ho risposto. Mi hai chiesto come ho fatto a fare campagna elettorale e a svolgere il mio mandato e ti spiegato… -