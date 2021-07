Nasce “Matebox”, per combattere la disabilità con la musica e le immagini (Di martedì 20 luglio 2021) ARTE-TERAPIA: Mateboxdi MATTEO SCAPIN Da un’idea di Matteo Scapin, Produttore e Live Performer originario di Vicenza, Nasce Matebox: apparentemente una semplice scatola, in realtà un ingegnoso strumento polifunzionale pensato per accrescere le possibilità interattive di bambini con o senza disabilità. Un progetto nato durante il lockdown con l’intento di mettere a disposizione la musica, i suoni e le immagini per aiutare quanti manifestano compromissione delle capacità comunicative e di apprendimento. Tramite otto tasti diversi, posizionati nella parte superiore della scatola, e una ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 luglio 2021) ARTE-TERAPIA:di MATTEO SCAPIN Da un’idea di Matteo Scapin, Produttore e Live Performer originario di Vicenza,: apparentemente una semplice scatola, in realtà un ingegnoso strumento polifunzionale pensato per accrescere le possibilità interattive di bambini con o senza. Un progetto nato durante il lockdown con l’intento di mettere a disposizione la, i suoni e leper aiutare quanti manifestano compromissione delle capacità comunicative e di apprendimento. Tramite otto tasti diversi, posizionati nella parte superiore della scatola, e una ...

