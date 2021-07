“Litigavano sempre” | il retroscena su Gattuso svelato dall’agente

(Di martedì 20 luglio 2021) Giuffredi, agente di Mario Rui: “Rimane sicuramente a Napoli, non sarà lui a fare spazio a Emerson. Conincompatibilità caratteriale” Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri del portoghese Mario Rui, ha parlato all’emittente ‘Piuenne’ del futuro del suo assistito, escludendo un trasferimento in questa sessione di mercato (si è parlato qualche tempo fa del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

canewestp : @gesufelino da me gli scout litigavano sempre con quelli dell’azione cattolica giovani giuro si odiavano a morte er… - 93PUNKHRRY : @ONLXTHEBRXVX ALMENO POTEVO SPAMMARE STICKER E TIK TOK SU I MIEI STAN MENTRE LORO LITIGAVANO ero sempre io quella c… -

Ultime Notizie dalla rete : Litigavano sempre

SerieANews

...le ripeteva: " Sei l'unica che mi fa ridere, ma liberati dai complessi ". Seguendo il suo consiglio è riuscita a fare i suoi show da sola. " Non avrei avuto il coraggio ". Eppure..."Ylenia aveva un rigetto completo per Albano,. Mi diceva: 'Mamma, te ne devi andare, io un giorno me ne andrò'". Non solo, Romina Power ha fatto anche capire che spesso il cantante ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...Fermo, due piccoli imprenditori edili scoprono di avere una relazione con la stessa lei. La vittima scatena la rissa e viene accoltellato ...