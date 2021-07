Leasys Miles - Un monopattino elettrico a chi noleggia lauto

Leggi su quattroruote

(Di martedì 20 luglio 2021) La chiamano micromobilità integrata, che in parole povere significa poter abbinare l'uso dell'auto privata, dei mezzi pubblici o persino del car-sharing a biciclette (specialmente se pieghevoli), monoruota, hoverboard e quant'altro. E di questi tempi, il quant'altro per eccellenza, oggetto del desiderio per molti, e di fastidio o intolleranza per molti altri, sono i monopattini elettrici. E così anche itori tradizionali si lanciano con offerte all inclusive, per incuriosire o attrarre chi è già un po' tentato dai piccoli scooterini a batteria. Così, almeno, ha pensato, società del gruppo Stellantis e controllata di FCA Bank, che punta ad ...