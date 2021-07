Joel Obi ufficiale alla Salernitaa

(Di martedì 20 luglio 2021)Obi, ex capitano del Chievo Verona – club dal quale si è svincolato lo scorso 30 giugno – ha raggiunto l’accordo con la società granata e nelle prossime ore raggiungerà il ritiro di Cascia. Obi ha svolto le visite mediche presso il centro Verrengia (nella foto pubblicata sui social il calciatore con i fisioterapisti Donato Venutolo, Luca Della Rocca, Giovanni Gallo e Deborah Cannizzaro del front office). Il nigeriano ha disputato 121 presenze in massima serie con le maglie di Inter, Parma, Torino e Chievo. Nello scorso torneo di serie B ha disputato 30 presenze con la maglia dei veneti, mettendo a segno quattro reti. Nei prossimi giorni arriverà in granata anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Joel Obi

