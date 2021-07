Jeff Bezos si regala un giro nello spazio: la diretta del lancio dal Texas (Di martedì 20 luglio 2021) È tutto pronto per l’impresa del miliardario Jeff Bezos che tra poco, alle 15:00 ora italiana, partirà per lo spazio a bordo del lanciatore suborbitale New Shepard, per partecipare al primo volo turistico della sua societa’ Blue Origin, nel 52esimo anniversario dell’allunaggio dell’Apollo 11. New Sherard ha degli oblò straordinariamente grandi, i più spaziosi mai volati nello spazio e offrirà ai passeggeri una vista mirabolante del pianeta Terra. Del resto, Bezos lo ha detto quando ha annunciato su Instagram che sarebbe stato uno dei passeggeri del primo volo commerciale ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 luglio 2021) È tutto pronto per l’impresa del miliardarioche tra poco, alle 15:00 ora italiana, partirà per loa bordo del lanciatore suborbitale New Shepard, per partecipare al primo volo turistico della sua societa’ Blue Origin, nel 52esimo anniversario dell’allunaggio dell’Apollo 11. New Sherard ha degli oblò straordinariamente grandi, i piùsi mai volatie offrirà ai passeggeri una vista mirabolante del pianeta Terra. Del resto,lo ha detto quando ha annunciato su Instagram che sarebbe stato uno dei passeggeri del primo volo commerciale ...

