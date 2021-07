Inter, a tutto Nandez: accordo sull’ingaggio. Stretta con il Cagliari: i dettagli (Di martedì 20 luglio 2021) L’Inter spinge per portare Nahitan Nandez a Milano Aumenta il pressing dell’Inter sul Cagliari per portare a Milano Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano è cercato fortemente dal club nerazzurro tanto che, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il suo agente per un contratto fino al 2025. Non facile da trovare l’intesa con il club rossoblu che punta a monetizzare subito dalla cessione del centrocampista. Ecco il punto sulla trattativa. “L’Inter non può andare oltre a un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma ha ... Leggi su intermagazine (Di martedì 20 luglio 2021) L’spinge per portare Nahitana Milano Aumenta il pressing dell’sulper portare a Milano Nahitan. Il centrocampista uruguaiano è cercato fortemente dal club nerazzurro tanto che, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe già raggiunto undi massima con il suo agente per un contratto fino al 2025. Non facile da trovare l’intesa con il club rossoblu che punta a monetizzare subito dalla cessione del centrocampista. Ecco il punto sulla trattativa. “L’non può andare oltre a un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma ha ...

Advertising

Spada1908 : @totofaz @franzoni_sara @RaffyINTER1908 @Inter Semplicemente son 2 giorni che ne parlate...avete rotto il cazzo...tutto qui - MarcoCH0 : @cippiriddu E va anche detto che, tre anni fa, l‘Inter non aveva i giocatori che ha adesso, nonostante tutto (Conte… - GiuseppeZlatan2 : @andrea17930568 @ziko84738977 @FBiasin Ah perché nella storia a Milano è l'Inter quella che vince e il Milan che sp… - ProfidiAndrea : ?? Ecco il ruolo di #Nandez all'Inter: l'idea di Simone #Inzaghi e i consigli per il #Fantacalcio Serviranno circa… - TMW_radio : #PrimePagine?? ??Ibra scalpita ??Inter, tutto su Nandez ??Le mosse di mercato ??Countdown Tokyo ...ore 9.00 per l’… -