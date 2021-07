Inchiesta sui vigili urbani di Reggio Calabria: 2 arrestati, 7 sospesi dal servizio (Di martedì 20 luglio 2021) Alcuni agenti della polizia locale di Reggio Calabria sono accusati di far parte di un'associazione a delinquere. E' quanto emerge al termine di una indagine condotta dalla guardia di finanza su ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 20 luglio 2021) Alcuni agenti della polizia locale disono accusati di far parte di un'associazione a delinquere. E' quanto emerge al termine di una indagine condotta dalla guardia di finanza su ...

Advertising

WeCinema : Il ritorno di #NanniMoretti a #Cannes74 con il suo #TrePiani è stato accolto con affetto emozionante. Alla Quinzain… - fanpage : ULTIM'ORA-L'Uefa apre un'inchiesta sui comportamenti scorretti dei tifosi inglesi durante la finale di Euro2020 con… - ColorsSounds : RT @RaiStoria: Settembre del 1951 un gruppo di parlamentari promuove un’indagine per conoscere meglio la realtà sociale del paese: l’“inchi… - giovanni101255 : @La7tv @petergomezblog Non abbiamo dati sui morti post vaccino…la comm. parlamentare indagherà fino a gennaio 2020.… - OnlyPopPlease1 : RT @RaiStoria: Settembre del 1951 un gruppo di parlamentari promuove un’indagine per conoscere meglio la realtà sociale del paese: l’“inchi… -