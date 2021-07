Il 73 per cento degli italiani è a favore del green pass "alla francese" (Di martedì 20 luglio 2021) Quasi tre italiani su quattro si dicono favorevoli all'uso del green pass "alla francese", cioè per accedere a locali e spazi pubblici, sulla scorta di quanto disposto da Emmanuel Macron. Lo certifica un sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli per il Foglio. Nel dettaglio, il 42 per cento degli intervistati si dice "molto favorevole" a questa prospettiva, il 31 per cento "abbastanza favorevole". I restanti si dividono in poco (10 per cento) o per nulla (16 per cento) ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 luglio 2021) Quasi tresu quattro si diconovoli all'uso del", cioè per accedere a locali e spazi pubblici, sulla scorta di quanto disposto da Emmanuel Macron. Lo certifica un sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli per il Foglio. Nel dettaglio, il 42 perintervistati si dice "moltovole" a questa prospettiva, il 31 per"abbastanzavole". I restanti si dividono in poco (10 per) o per nulla (16 per) ...

