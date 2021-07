I ragazzi del campo solare di Vitulano in visita al laboratorio didattico dell’olio (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVitulano – Ieri mattina, i bambini dello Sport Camp Vitulano, accompagnati da tutto lo staff, hanno raggiunto l’antico monastero delle Maestre Pie Filippini nella storica via Fuschi di sopra in Vitulano, dove è presente il laboratorio didattico dell’olio extra vergine di oliva e oltre all’agroalimentare di qualità è stata data molta attenzione alla biodiversità e alle specie presenti nel parco regionale Taburno camposauro. Infatti, oltre a parlare di flora e fauna presente nel parco, essendo dotato il laboratorio di un potente ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ieri mattina, i bambini dello Sport Camp, accompagnati da tutto lo staff, hanno raggiunto l’antico monastero delle Maestre Pie Filippini nella storica via Fuschi di sopra in, dove è presente ilextra vergine di oliva e oltre all’agroalimentare di qualità è stata data molta attenzione alla biodiversità e alle specie presenti nel parco regionale Taburnosauro. Infatti, oltre a parlare di flora e fauna presente nel parco, essendo dotato ildi un potente ...

Advertising

WRicciardi : viaggio con Trenitalia da Roma per Milano, ragazzi senza mascherina o con mascherina sotto il mento, nessun control… - mara_carfagna : La dittatura del virus può finire per sempre: il solo modo per sconfiggerla è il vaccino. I ragazzi italiani faccia… - AzzolinaLucia : Che estate per lo sport italiano! Non ci sono solo i ragazzi della nazionale di calcio, le “azzurrine” del volley s… - DocMicheleFiore : RT @WRicciardi: viaggio con Trenitalia da Roma per Milano, ragazzi senza mascherina o con mascherina sotto il mento, nessun controllo da pa… - Nanodifratta24 : Il proprietario del circo ragazzi ,Tolliball -