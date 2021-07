Green pass obbligatorio, ecco come sarà: una dose per bar e ristoranti all'aperto, due per concerti e trasporti (Di martedì 20 luglio 2021) Il compromesso del Green pass. E' quello a cui stanno lavorando Regioni, maggioranza e Cts e che, già dall'inizio della prossima settimana, vedrà estendere l'uso della... Leggi su ilmattino (Di martedì 20 luglio 2021) Il compromesso del. E' quello a cui stanno lavorando Regioni, maggioranza e Cts e che, già dall'inizio della prossima settimana, vedrà estendere l'uso della...

Advertising

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - borghi_claudio : COVID: IL LEGHISTA BORGHI, “BASTA BUGIE SU EMERGENZA, ECCO DECALOGO ANTI-DELIRIO. NO GREEN PASS” - DeBottisPietro : RT @GiorgiaMeloni: Il green pass rischia di essere uno strumento in grado di devastare la nostra economia. Le istituzioni devono convincere… - Mersini74 : @EnricoMarchesi7 @LaLaumon @Fevis7 @SirDistruggere @RobertoBurioni Scusa, credo di poterla vedere diversamente, il… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green Pass e vaccini, al vaglio nuovo decreto: domani cabina di regia e Cdm Rai News Zaia, l’ordinanza sul tampone «raccomandato» a chi torna in Veneto I possessori del «Green pass» si possono sottoporre al tampone «su base volontaria» ed è prevista la possibilità di sottoporsi ad ulteriori controlli, in ottica di sorveglianza attiva ...

Green pass obbligatorio due livelli, l’ipotesi: una dose per il ristorante, due per i luoghi affollati Il governo ipotizza di rendere il green pass obbligatorio su due livelli: potrebbero servire una o due dosi a seconda dei luoghi a cui si accede. Potrebbe invece servire la doppia dose per i luoghi af ...

I possessori del «Green pass» si possono sottoporre al tampone «su base volontaria» ed è prevista la possibilità di sottoporsi ad ulteriori controlli, in ottica di sorveglianza attiva ...Il governo ipotizza di rendere il green pass obbligatorio su due livelli: potrebbero servire una o due dosi a seconda dei luoghi a cui si accede. Potrebbe invece servire la doppia dose per i luoghi af ...