Gli anticorpi del Covid sono attivi fino a 9 mesi dopo l'infezione (Di martedì 20 luglio 2021) AGI - I livelli di anticorpi Covid-19 possono restare elevati fino a nove mesi dopo l'infezione. L'incoraggiante risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, condotto dagli scienziati dell'Università di Padova e dell'Imperial College di Londra, che hanno valutato i dati relativi ai residenti di Vo' Euganeo, in provincia di Padova. Il team, guidato da Ilaria Dorigatti, dell'Imperial College di Londra, ha testato l'85% degli abitanti della città, a febbraio, marzo, maggio e novembre 2020. Stando ai risultati del gruppo di ricerca, il ... Leggi su agi (Di martedì 20 luglio 2021) AGI - I livelli di-19 posrestare elevatia novel'. L'incoraggiante risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, condotto dagli scienziati dell'Università di Padova e dell'Imperial College di Londra, che hanno valutato i dati relativi ai residenti di Vo' Euganeo, in provincia di Padova. Il team, guidato da Ilaria Dorigatti, dell'Imperial College di Londra, ha testato l'85% degli abitanti della città, a febbraio, marzo, maggio e novembre 2020. Stando ai risultati del gruppo di ricerca, il ...

