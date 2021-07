Fiume Ticino: trovato cadavere in acqua al Canarazzo. E' del 47enne scomparso sabato (Di martedì 20 luglio 2021) Pavia - Al quarto giorno le ricerche in acqua hanno purtroppo avuto l'esito più tragico. Verso mezzogiorno di oggi, martedì 20 luglio, i vigili del fuoco di Pavia, impegnati nelle ricerche in Ticino ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 20 luglio 2021) Pavia - Al quarto giorno le ricerche inhanno purtroppo avuto l'esito più tragico. Verso mezzogiorno di oggi, martedì 20 luglio, i vigili del fuoco di Pavia, impegnati nelle ricerche in...

Claudestar2012 : Have a nice day, ciao. ?? A sunny and very hot day here in #Pavia. 34°C. ?? Fiume Ticino, località Canarazzo. - BiondoBtm : @Manolovilla14 che gran troione che sei... fottuto alla grande in riva al fiume, scena molto hot e gran bono l'atti… - UffailnickA : - Ma sono i Vigli del Fuoco quelli? - Sì, deve esser annegato qualcuno - Azz Uffailnick, abbiam capito che il fiume… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Si tuffa nelle acque del Ticino in piena, disperso: ricerche in corso - SkyTG24 : Si tuffa nelle acque del Ticino in piena, disperso: ricerche in corso -